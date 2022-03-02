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Происшествия2 марта 2022 4:13

Житель Хабаровского края лишился более миллиона рублей из-за мошенников

На его мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась оператором одного из банков
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Житель Хабаровского края лишился более миллиона рублей из-за мошенников

Житель Хабаровского края лишился более миллиона рублей из-за мошенников

Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Верхнебуреинского района Хабаровского края попался на удочку мошенников. Примечательно, что жертвой аферистов стал не пожилой и доверчивый человеК, а молодой мужчина 34 лет. Он отдал мошенникам больше миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД региона.

— На его мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась оператором одного из банков и сообщила, что на мужчину пытаются оформить кредит. Лжесотрудница банка убедила его взять «встречный» потребительский займ, а деньги перевести на так называемые безопасные счета, — рассказали в полиции.

Перепуганный человек тут же выполнил все, что ему сказали и перевел мошенникам более одного миллиона четырехсот тысяч рублей. Только тогда он понял, что стал жертвой жестокого обмана.

Преступников разыскивают, им грозит срок за мошенничество.

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