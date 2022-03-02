Житель Хабаровского края лишился более миллиона рублей из-за мошенников Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Верхнебуреинского района Хабаровского края попался на удочку мошенников. Примечательно, что жертвой аферистов стал не пожилой и доверчивый человеК, а молодой мужчина 34 лет. Он отдал мошенникам больше миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД региона.

— На его мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась оператором одного из банков и сообщила, что на мужчину пытаются оформить кредит. Лжесотрудница банка убедила его взять «встречный» потребительский займ, а деньги перевести на так называемые безопасные счета, — рассказали в полиции.

Перепуганный человек тут же выполнил все, что ему сказали и перевел мошенникам более одного миллиона четырехсот тысяч рублей. Только тогда он понял, что стал жертвой жестокого обмана.

Преступников разыскивают, им грозит срок за мошенничество.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.