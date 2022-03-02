В Хабаровске идет вакцинация от клещевого энцефалита
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровчанам с наступлением весны в администрации города напомнили, что самое время пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Уточнять информацию о наличии вакцины необходимо по телефонам медучреждений.
— Современные вакцины содержат инактивированный вирус клещевого энцефалита. После введения вакцины иммунная система распознает вирусные антигены, и в организме человека образуются антитела. При укусе клеща и попадании в кровь человека вируса клещевого энцефалита иммуноглобулины блокируют развитие вируса, — пояснили схему работы препаратов в мэрии.
Там уточнили, что прививаться следует до наступления клещевого сезона.
Отметим, что за минувший год в регионе специалисты зафиксировали 3365 случаев обращений в медорганизации по поводу присасывания клещей, из них 1265 — среди детей.
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