В Хабаровске идет вакцинация от клещевого энцефалита Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчанам с наступлением весны в администрации города напомнили, что самое время пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Уточнять информацию о наличии вакцины необходимо по телефонам медучреждений.

— Современные вакцины содержат инактивированный вирус клещевого энцефалита. После введения вакцины иммунная система распознает вирусные антигены, и в организме человека образуются антитела. При укусе клеща и попадании в кровь человека вируса клещевого энцефалита иммуноглобулины блокируют развитие вируса, — пояснили схему работы препаратов в мэрии.

Там уточнили, что прививаться следует до наступления клещевого сезона.

Отметим, что за минувший год в регионе специалисты зафиксировали 3365 случаев обращений в медорганизации по поводу присасывания клещей, из них 1265 — среди детей.

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