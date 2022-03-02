Хабаровские кинологи показали, как готовят собак к конкурсу «Верный друг»

Хабаровские экологи показали, как готовят собак к конкурсу «Верный друг». Фото: Восточный военный округ
Хабаровские кинологи ВВО готовятся к окружному этапу конкурса «Верный друг», который включен в программу Армейских международных игр. Служебные собаки со своими хозяевами отрабатывают сложнейшие команды.
— Особое внимание при проведении практических занятий обращается на наиболее сложные элементы, такие как «глухой забор», в котором собаки преодолевают препятствия в прыжке, провал в «разрушенном мосту», а также конкурсный элемент «бум», представляющий собой узкую лестницу, — рассказали в службе.
Этап конкурса состоится в Улан-Удэ, команду Восточного военного округа представят команды военнослужащих-кинологов, являющиеся победителями в своих объединениях.
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