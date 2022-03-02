В Хабаровске гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР принимают в 19 пунктах Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице организовано 19 пунктов гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Мэр города Сергей Кравчук также принял участие в сборе вещей. Он передал несколько упаковок подгузников, детское питание и другие товары.

- В местах сбора гуманитарной помощи принимаются товары, необходимые для жизни. Это товары для детей, канцелярские товары, гигиенические средства и другое, - сказал Сергей Кравчук.

Также он сообщил, что Хабаровск готов принять беженцев, если это будет необходимо.

- С 2014 года у нас есть такой опыт. Администрация осуществляла постоянную опеку беженцев. Для них проводились культурные мероприятия и экскурсии. Многие решили остаться в регионе, - рассказал градоначальник.

Напомним, сбор гуманитарной помощи проводится в рамках Всероссийской акции «МыВместе» при поддержке Общероссийского народного фронта и Красного креста.