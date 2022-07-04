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Общество4 июля 2022 1:19

Юрий Трутнев приедет в Хабаровск с рабочим визитом

Полпред ДФО пробудет в крае с 4 по 6 июля
Александра ЯВИЩЕНКО
Юрий Трутнев приедет в Хабаровск с рабочим визитом

Юрий Трутнев приедет в Хабаровск с рабочим визитом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

4-6 июля состоится рабочая поездка полпреда ДФО Юрия Трутнева в Хабаровский край. Здесь он проведет совет Дальневосточного федерального округа. Особое внимание будет уделено повышению продовольственной самообеспеченности регионов Дальнего Востока.

- Юрий Трутнев ознакомится с ходом строительства нового Дуссе-Алиньского тоннеля и примет участие в выездном заседании Совета безопасности России, - говорится в официальном Telegram-канале полпреда ДФО.

СПРАВКА

Дуссе-Алиньский тоннель - железнодорожный проезд на Байкало-Амурской магистрали. Он располагается на участке Ургал - Комсомольск-Сортировочный в Хабаровском крае, пересекает Буреинский хребет. Длина его достигает 1852 метров. Окончание строительства запланировано на 2025 год.

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