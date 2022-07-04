Бомбардировщики Су-34м поступили на вооружение в Хабаровском крае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В бомбардировочную авиачасть армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО - прим. ред.), которая находится в Хабаровском крае, в конце прошлого месяца поступили несколько новых модернизированных многоцелевых бомбардировщиков Су-34м. Сейчас они уже введены в эксплуатацию и участвуют в учебно-тренировочных полетах.
- Су-34м - российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик для нанесения авиаударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине. В отличие от своего предшественника самолет может частично решать задачи штурмовой авиации, - рассказали в пресс-службе ВВО.
В новой версии Су-34 обновлена электронная система, установлено высокоточное вооружение. На борту есть набор из нескольких подвесных контейнеров с разведывательной аппаратурой.
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