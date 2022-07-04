Юные художники раскрасят еще 27 остановок в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске уже несколько остановок преобразились благодаря юным художникам из школы искусств №7. Дети сами разрабатывают эскизы и переносят их на металл не хуже, чем на бумагу. Поддержать движение решили воспитанники центра «Планета взросления».

- Мы уже отобрали остановки, где они смогут нанести свои рисунки, в том числе на Краснореченской и Морозова. Посмотрим эскизы, вероятно, на каких-то остановках повторим композиции. Много положительных отзывов получили обновленные пункты с изображением моря и заката. Люди из других районов города не против, чтобы такие яркие остановки появились и у них, - сказала Мария Матаева, председатель комитета по управлению Индустриальным районом.

В ближайшее время в городе появится еще 27 обновленных павильонов. Дети рады, что хабаровчане оценили их творчество, и готовы продолжить преображение города.

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