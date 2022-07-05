Дорогу в район имени Полины Осипенко отремонтируют за 10 дней Фото: администрация района имени Полины Осипенко

Дорога, соединяющая села района имени Полины Осипенко с «большой землей» больше месяца разбита. Причиной этого стали грузовики, перевозящие лес, и сильные дожди, которые накануне прошли в регионе. Из-за этого движение междугородних автобусов невозможно. Машины с товарами первой необходимости с трудом проезжают по бездорожью. Сложная ситуация и с обслуживанием тяжелобольных пациентов: они не могут доехать в больницы, как и «скорая» не может попасть в села. Собственник дороги «Хабаровскуправтодор» провел проверку, которая выявила нарушения в пользовании общественным проездом. Приблизительный ущерб составил 250 миллионов рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства края вместе с представителями Хабаровского управления автодорог и АО «Региоснаб», подрядчиками и руководителями предприятий лесопромышленников проверили дорогу Березовый - Бриакан - Полины Осипенко. Во время встречи обсудили пути и сроки решения проблемы. В течение 10 дней проезд по дороге восстановят и выполнят ремонт покрытия.

- На этой неделе на помощь АО «Региоснаб» выйдет дорожно-строительная техника лесопромышленников. Они будут работать над усилением дорожного полотна, чтобы возместить часть причиненного ущерба. Сейчас есть проблемы с материалами для отсыпки дороги. Кроме того, движение лесовозов по договоренности с ООО «Лесное дело» приостановлено, - рассказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Полностью восстановить проезд планируется в течение 10-14 дней. Региональный минтранс прорабатывает вопрос о заключении договоров с представителями лесной промышленности о ремонте дороги и соглашения с ООО «Лесное дело» о ее совместном использовании в будущем.

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