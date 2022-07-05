Россельхознадзор обнаружил поддельное сливочное масло в Хабаровске
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
С начала года в лаборатории Россельхознадзора проверили 35 образцов сливочного масла. Общий вес проверенной продукции превысил три тонны. Масло проверяли по нескольким параметрам: баланс жирности и кислотности, массовая доля влаги, жирность, содержание растительных стеринов. Из 35 образцов в 12 найдены нарушения. В пробах обнаружили следы растительных компонентов, что говорит о подделке продукции.
- Последние пробы, поступившие в лабораторию, были взяты в учреждениях Биробиджана. Растительные примеси были найдены в двух образцах. В составе масла эти компоненты недопустимы, - сказала Анна Шевченко, руководитель лаборатории.
По всем подделкам составлены срочные отчеты и направлены в краевое управление Россельхознадзора. В дальнейшем ведомство примет меры в отношении производителей фальсификатов.
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