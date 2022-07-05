Семья из Комсомольска получила государственный орден «Родительская слава»

Государственный орден «Родительская слава» получила семья из Комсомольска Фото: Центр управления регионом

Семью Любушкиных из Комсомольска наградили госорденом «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Церемонию награждения возглавил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Интересно, что самого ордена они были удостоены еще в 2020 году. Но тогда им передали только выписку о награде. Только сейчас, когда сняли ковидные ограничения, они смогли получить его лично.

У Владимира и Лилии семь дочерей. Пара вместе уже 28 лет. Глава семьи работает монтажником радио в авиационном заводе имени Гагарина, а его супруга распространяет духовные книги и церковные принадлежности.

- Поздравляю вас с высокой государственной наградой. Спасибо вам за дочерей. Вся Россия состоит из семей, и чем они больше, тем крепче наша страна, - сказал Юрий Трутнев.

Родители уделяют особое внимание духовному воспитанию дочерей, прививают им уважение к другим людям. Старшие дети, которые уже имеют собственные семьи, поддерживают связь с родителями и сестрами.

Орден вручил полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев Фото: Центр управления регионом

- Мы благодарны президенту Владимиру Путину за такую высокую награду. Это ценно и важно для нас. Награда станет примером для подражания для наших детей и внуков, оценкой нашего родительского вклада, - сказала Лилия Любушкина.

В 2015 и 2016 годах Любушкины принимали участие в городском конкурсе «Семья года». Тогда они заняли второе и первое места. До этого, в 2012 году, их наградили Почетным знаком мэра Комсомольска «За заслуги в воспитании детей». Мама семи дочерей получила знак правительства края «Материнская слава» в 2015 году.

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