Подрядчики отремонтировали 16 дорог в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске починили уже 16 дорог: на Мостовой, Вахова, Сысоева, Широкой, Шатова, Фурманова, Хабаровской, Уктурской, Центральной, Пилотов, Сурикова, Репина, Красноармейской, Федеративной, Ленской, Иркутской. Всего на 2022 год запланирован ремонт 52 объектов общей протяженностью 33 километра. Для этого выделено 1,4 миллиарда рублей.

- Особое внимание подрядчикам нужно обратить на качество работ: все дороги находятся на гарантийном обслуживании. Если на покрытии появятся дефекты, дорожники будут устранять их за свой счет, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

Работы продолжаются на 25 участках. К сдаче готовят дороги на Слободской и Уборевича. В ближайшем времени асфальт закатают на Магаданской, Быстринской, Сунгарийской, Декабристов, Деповской, проспекте 60-летия Октября и других улицах. До наступления зимы работы планируют закончить на Кубанской, Балтийской, Перекопской, Яблоневой, Пассажирской, Первомайской улицах, переулке Промышленном и других.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.