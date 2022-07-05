Водителя автобуса осудят за смерть пешехода в Хабаровске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Хабаровске будут судить 62-летнего водителя автобуса, по вине которого погиб человек. Авария случилась на Краснореченской. Мужчина за рулем рейсового автобуса нарушил правила дорожного движения, из-за чего сбил 35-летнего мужчину. Хотя пешеход переходил дорогу в неположенном месте, позже полиция выяснила, что у водителя была возможность остановить машину.

- Мужчина получил сильный удар во время аварии. В критическом состоянии его привезли в больницу, но врачи не смогли спасти пострадавшего, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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