Пожар вспыхнул в авиастроительном колледже Комсомольска Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

5 июля около 11:50 дежурный пожарно-спасательной службы Комсомольска принял вызов, который поступил из городского авиастроительного колледжа на Культурной, 3. Когда на место прибыли спасатели, они увидели дым из окна четвертого этажа. Как позже выяснилось, здесь находится компьютерный класс.

- Огонь перекинулся на крышу. Площадь пожара в кабинете составила 15 квадратных метров и еще столько же на крыше. Остановить распространение пламени удалось быстро. Открытый огонь потушили уже через 15 минут, а проливку завершили в 13:12, - рассказали в МЧС России по Хабаровскому краю.

До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 43 человека. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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