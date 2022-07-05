Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2022 6:50

Пожар вспыхнул в авиастроительном колледже Комсомольска

Причины возгорания пока неизвестны
Александра ЯВИЩЕНКО
Пожар вспыхнул в авиастроительном колледже Комсомольска

Пожар вспыхнул в авиастроительном колледже Комсомольска

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

5 июля около 11:50 дежурный пожарно-спасательной службы Комсомольска принял вызов, который поступил из городского авиастроительного колледжа на Культурной, 3. Когда на место прибыли спасатели, они увидели дым из окна четвертого этажа. Как позже выяснилось, здесь находится компьютерный класс.

- Огонь перекинулся на крышу. Площадь пожара в кабинете составила 15 квадратных метров и еще столько же на крыше. Остановить распространение пламени удалось быстро. Открытый огонь потушили уже через 15 минут, а проливку завершили в 13:12, - рассказали в МЧС России по Хабаровскому краю.

До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 43 человека. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.