Глава Якутии прибыл в Хабаровск Фото: Telegram-канал @ aisen_nikolaev

Глава Якутии Айсен Николаев прибыл с рабочей командировкой в Хабаровск. Он принял участие в совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Глава республики выступил по вопросам развития энергетики дальневосточных субъектов, сделал ряд предложений по обеспечению энергетической безопасности Якутии и Дальнего Востока.

- Сегодня утром Айсен Николаев вместе с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым возложил цветы к Вечному Огню мемориала Славы, - рассказали в пресс-службе правительства Республики Саха.

Глава Якутии также посетил Хабаровский краеведческий музей имени Гродекова. Там он ознакомился с коллекцией уникальных национальных артефактов рубежа XIX-XX веков.

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