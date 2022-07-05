Машина сбила 11-летнего ребенка на электросамокате в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске случилось очередное ДТП с участием самоката. В 16:13 около дома №3 по Ворошилова «Тайота Хариер» сбил 11-летнего ребенка. Мальчик в это время ехал на электросамокате и либо не видел надвигающейся машины, либо не успел правильно отреагировать на угрозу.

- В результате ДТП ребенок получил травмы, - рассказали в УГИБДД России по Хабаровскому краю.

В ведомстве также напомнили, что электросамокатом можно управлять только после достижения 18-летнего возраста. Несовершеннолетних детей до этого транспортного средства допускать ни в коем случае нельзя. Поскольку сейчас у школьников идут летние каникулы, то нередко можно встретить детей именно на данном транспорте. Однако такое упущение со стороны родителей может обернуться серьезными происшествиями.

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