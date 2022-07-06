В Хабаровском крае 19 человек заразились коронавирусом за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. За последние сутки выявлено 19 новых случаев заражения. Никому из жителей края не потребовалась госпитализация. Также не зарегистрировано ни одного летального случая. Число выздоровевших за день - 23 человека.

- Сегодня стационарно лечение получают 15 пациентов, а 79 - амбулаторно, - рассказал Евгений Никонов, представитель правительства Хабаровского края.

Напомним, что в регионе продолжают отменять ковидные ограничения. Носить маски должны в обязательном порядке только медицинские работники. Число мест для пациентов с коронавирусом в крае сократилось до 50 коек.

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