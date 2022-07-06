Жители поселка на 10 дней останутся без горячей воды в Магаданской области
Фото: Администрация Хабаровска
В поселке Уптар в магаданской области на 10 дней отключат горячую воду. Услуга не будет доступна с 9:00 11 июля до 15:00 21 июля. Об этом сообщили в МУП «Магадантеплосеть».
Причина грядущего отключения - плановый ремонт тепловой магистрали и замена изношенных участков труб. Работы будут выполнены в рамках запланированной кампании по подготовке к отопительному сезону.
Жителей поселка просят с пониманием отнестись к временному отключению горячей воды. Это необходимо, в первую очередь, чтобы избежать аварий на теплотрассе и котельных при наступлении холодов, когда ремонт будет затруднителен.
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