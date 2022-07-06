Прокуратура наказала управляющую компанию в Магаданской области Фото: Иван Макеев

Прокуратура Ольского района проверила качество услуг управляющей компании в поселках Ола и Гадля. В результате осмотра в шести зданиях и на придомовых территориях было обнаружено множество нарушений, начиная от обслуживания самих построек до состояния дворов.

- Установлено, что уборка мест, которые находятся в общем пользовании, не проводилась, в подъездах не обеспечены противопожарные и санитарные требования, есть много других нарушений, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Управляющей компании назначили штраф в размере 125 тысяч рублей и обязали устранить все нарушения. Ход исполнения наказания контролирует прокуратура.

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