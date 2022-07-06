Набор новобранцев на службу заканчивается в Хабаровском крае

Набор новобранцев на службу подходит к концу в Хабаровском крае Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Военными комиссариатами Восточного военного округа принято решение призвать больше девяти тысяч граждан на службу. Это около 100% от установленного плана весенней призывной кампании 2022 года. В войска уже отправлено больше пяти тысяч новобранцев.

- Во всех военкоматах проводились плановые мероприятия призыва: медицинское освидетельствование, профессиональный отбор и заседание призывной комиссии. Каждый новый солдат получил необходимые вещи, банковскую карту для начисления денег и электронную карту ПЭК с информацией о военнослужащем, - рассказали в пресс-службе ВВО.

После прибытия в воинские части с новобранцами проводят общевоинский курс, где их обучат основам военной службы, строевой и огневой подготовки. Плановый весенний призыв в Хабаровском крае закончится уже 15 июля.

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