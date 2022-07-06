Мэр Хабаровска и замминистра строительства России проверили благоустройство города Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук и замминистра строительства России Алексей Ересько осмотрели объекты благоустройства и капремонта Хабаровска. Они начали со Сквера пограничной славы, который ремонтировали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Федеральный чиновник отметил благоустройство сквера, но и обратил внимание мэра на то, что такие места требуют постоянного ухода.

После осмотра аллеи замминистра направился к домам на Блюхера, которые обновляют в течение последних нескольких лет. Следующей точкой стал дом № 2А на Калараша, где выполнили капремонт скатной крыши. Александр Ересько лично проверил качество работ, сказав, что рабочие качественно обустроили вентилируемую кровлю.

- Хабаровский край - это один из регионов, который взвешено и грамотно подходит к программе капремонта домов. Я также отметил, что нужно обеспечить надлежащий уход за скверами в городе, - сказал Алексей Ересько.

Также участники объезда посетили Сквер русских сказок. Замминистра отметил необычную идею аллеи и хорошее качество фигур. В компании, которая занималась обустройством сквера, сейчас думают над проектом для второй части территории. Скорее всего, здесь появятся фонтан и искусственный ручей, будут высажены деревья и декоративные кусты.

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