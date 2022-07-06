Банду браконьеров осудят в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

64-летний житель поселка имени Полины Осипенко неосознанно стал главарем банды, когда привлек своих знакомых к незаконной ловле рыбы в реке Амгунь. Так, он уговорил 15 приятелей работать вместе, тем самым организовав преступную группу. Между собой они распределили роли: кто-то занимался ловлей рыбы, а другие - заготовкой соленой икры.

- Полицейские задержали всех участников группы. У браконьеров изъяли две лодки, удочки и сети, приспособления для засола рыбы и икры. Также у мужчин нашли 21 особь кеты осенней и больше 50 килограммов свежей икры, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сумма ущерба составила больше двух миллионов рублей. Браконьеры ожидают суда, который пройдет в ближайшее время. Им всем грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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