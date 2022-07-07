Мужчина устроил масштабный пожар из-за плохого настроения в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

67-летний житель Бикина поругался с дочерью бывшей сожительницы, что сильно испортило ему настроение. Разозлившись, он бросил окурок на диван и в спешке вышел из дома. Никто сразу не заметил дымящуюся мебель, а когда вспыхнул огонь, было уже поздно.

- Пламя быстро разгорелось и охватило всю постройку. В результате пожара дом сгорел полностью. Сумма ущерба составила больше 200 тысяч рублей. Также огонь перекинулся на крышу соседнего дома, сильно повредив кровлю. Ущерб соседям составил 19 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд приговорил мужчину к двум годам условно, но пока решение в законную силу не вступило.

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