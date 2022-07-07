Рабочие приступили к обустройству дворов в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Еще в сентябре 2021 года полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил о начале масштабного проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». В рамках этой программы уже начали обновление придомовых территорий в Хабаровске: на Гамарника, Фрунзе и Красной Речке.

- Попутно в городе реализуют проект «Формирование комфортной городской среды». В Индустриальном районе в границах Ворошилова - Рокоссовского появится новый сквер. Вторая территория, которая преобразится в ближайшее время, - в Краснофлотском районе около домов № 178-186 по Тихоокеанской, - рассказали в администрации Хабаровска.

Финансирование на обустройство новых мини-парков и скверов будет выделено из краевого и городского бюджетов.

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