Хабаровчанин чудом выжил, попав под колеса иномарки Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Около 10:00 в районе дома № 94Б на Трехгорной случилась авария. Водитель «Тойоты Приус» сдавал задним ходом и не заметил мужчину, который шел за иномаркой. Пешеход не успел отреагировать на приближающее авто и попал под колеса.

- В результате ДТП пострадал хабаровчанин 1955 года рождения. Он получил тяжелые травмы. На место аварии прибыла «скорая». Медики осмотрели пострадавшего и оказали ему первую помощь. После этого мужчину увезли в больницу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Владелец «Тойоты» был трезв. Ранее он уже имел административные нарушения.

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