Спасатели нашли тело утонувшего глухого мужчины в ЕАО
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
5 июля в отделение МЧС поступило сообщение от очевидцев о том, что селе Раздольное утонул глухонемой мужчина. Он отправился поплавать в карьере, но на берег так и не вернулся. 7 июля около 10:30 спасатели нашли его тело в водоеме без признаков жизни.
- Утонувшим оказался мужчина 1996 года рождения. Водолазы вытащили его тело из воды и передали полиции, которая установит причины и обстоятельства происшествия, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Спасатели напоминают о том, что карьер в селе не предназначен для купания.
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