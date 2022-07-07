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Происшествия7 июля 2022 4:32

Спасатели нашли тело утонувшего глухого мужчины в ЕАО

Сообщение о пропаже человека поступило 5 июля
Александра ЯВИЩЕНКО
Спасатели нашли тело утонувшего глухого мужчины в ЕАО

Спасатели нашли тело утонувшего глухого мужчины в ЕАО

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

5 июля в отделение МЧС поступило сообщение от очевидцев о том, что селе Раздольное утонул глухонемой мужчина. Он отправился поплавать в карьере, но на берег так и не вернулся. 7 июля около 10:30 спасатели нашли его тело в водоеме без признаков жизни.

- Утонувшим оказался мужчина 1996 года рождения. Водолазы вытащили его тело из воды и передали полиции, которая установит причины и обстоятельства происшествия, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Спасатели напоминают о том, что карьер в селе не предназначен для купания.

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