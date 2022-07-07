Грибная ферма появилась в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Две семьи из поселка Переяславка района имени Лазо открыли бизнес на средства соцконтракта. Они получили выплаты по 250 тысяч рублей, объединили деньги и создали грибную ферму по выращиванию вешенок. Землю для своего дела они получили по программе «Дальневосточный гектар». Уже полгода предприниматели ежемесячно собирают урожай в размере 500 килограммов. Но планируют увеличить его до 1,5 тонны.

- Когда не стало основного места работы, наши семьи остались без денег. Мы решили заняться своим хозяйством. Подготовили бизнес-план и обратились в соцзащиту. Нам выдали деньги, за которые мы сделали грибницу, провели электричество, отопление и закупили мицелий для выращивания вешенок, - рассказал Максим Сахаров, один из основателей грибной фермы.

Напомним, что с 1 июля выплаты по соцконтрактам в России были увеличены на 100 тысяч рублей. Теперь максимальный размер помощи составляет 350 тысяч рублей, а на развитие подсобного хозяйства - 200 тысяч рублей. С начала года в регионе уже заключен 1641 контракт на общую сумму 238,5 миллиона рублей.

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