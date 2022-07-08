Мэр поздравил хабаровчан с Днем семьи, любви и верности

Мэр поздравил жителей Хабаровска с Днем семьи, любви и верности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День семьи, любви и верности празднуется 8 июля. Он приурочен ко Дню памяти православных святых – Петра и Февронии Муромских. Они стали ярчайшим примером благодетели и преданности. Уже несколько столетий подряд их история преподносится как пример настоящей любви, заботе друг о друге. В 2022 году Президент России Владимир Путин официально узаконил этот праздник в стране.

- Дорогие хабаровчане! Желаю, чтобы в ваших домах и сердцах всегда жили мир и согласие, добро и взаимное понимание. Самое главное – берегите свои семьи! – сказал Сергей Кравчук, хабаровский глава.

По легенде, Петр и Феврония умерли в один день - 25 июня (по новому календарю - 8 июля) 1228 года. Их тела, изначально похороненные в разных местах, чудом оказались в одном гробу. Мощи супружеской пары хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

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