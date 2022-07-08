283 работника хабаровского завода не получали зарплату три месяца Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Индустриального района помогла работникам «Хабаровского завода промышленного и гражданского домостроения» получить честно заработанную за три месяца зарплату. Руководство предприятия не платило сотрудникам с апреля по июнь 2022 года. 283 человека не получали деньги три месяца, из-за чего были вынуждены обратиться в прокуратуру.

- По результатам проверки выяснилось, что общая сумма долга составила 26 миллионов рублей. Директору завода было внесено представление за несоблюдение трудовых прав работников, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Благодаря работе правоохранителей долг перед сотрудниками предприятия был полностью погашен.

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