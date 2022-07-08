Схема движения автобуса № 35 изменилась в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Из-за ремонта тепловой магистрали проезд транспорта по Ким Ю Чена запретили. Так как автобус №35 раньше проезжал по перекрытому участку, его маршрут скорректировали.

- Из аэропорта в центр города автобусы будут ездить по центральной улице через путепроводную развязку на Ленинградскую. Дальше они поднимутся по ней на Карла Маркса. После - повернут на Синельникова, выедут на Ленинградскую и проследуют в сторону ж/д вокзала по обычному маршруту, - рассказали в администрации Хабаровска.

Напомним, что ремонт теплотрассы будут длиться до 15 июля. После этого рабочим нужно будет отремонтировать асфальт, который был поврежден во время раскопки труб.

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