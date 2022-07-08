Добыча золота выросла на 16 процентов в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае развита горнодобывающая отрасль. Она же - основная в регионе. Большую часть добываемого сырья составляют драгметаллы, олово и медь. Золото остается ключевым полезным ископаемым. Общая мощность золотодобывающих предприятий - девять миллионов тонн переработки руды в год. За первые пять месяцев этого года количество добытого чистого драгметалла составила 9,1 тысячи килограммов. Это на 16% больше, чем за тот же период в прошлом году. Вырос и объем добытой меди. В этом году он составил 368 тонн, что в 2,7 раза больше, чем в прошлом. А вот олова с начала года удалось добыть немного меньше - 1023 тонны.

- Никаких проблем, связанных с объявлением санкций, у горнодобывающих предприятий не возникло, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов края.

В отрасли реализуется девять инвестпроектов стоимостью более 360 миллиардов рублей. В четвертом квартале этого года планируется запуск горно-обогатительного комбината на месторождении Кутынское в Тугуро-Чумиканском районе.

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