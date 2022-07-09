Мэр Хабаровска оказался в шаге от вершины медиарейтинга среди глав столиц Дальнего Востока Фото: Администрация Хабаровска

Компания, подсчитывающая количество упоминаний первых лиц главных городов ДФО в более, чем 77 тысячах источников СМИ, опубликовала итоги за первый месяц лета.

По результатам медиарейтинга, за июнь Сергей Кравчук так или иначе появлялся в СМИ 8432 раза. Этого хватило, чтобы обойти два десятка важнейших лиц своих городов, однако отставание от главы Владивостока (10629) все же оказалось серьезным.

Добиться высоких показателей мэру Хабаровска удалось за счет решения о предоставлении возможности бесплатного отдыха в городских оздоровительных лагерях для детей из ДНР и ЛНР, которое не осталось незамеченным.

Другими значимыми активностями стала работа мэра с сервисами по прокату самокатов, а также передача в хабаровский музей Меча победы, который глава города получил в Москве.

Сергей Кравчук движется к первому месту поступательно. В прошлом месяце в этом же рейтинге он занял третье место.