Дальний Восток отмечает главный мусульманский праздник

Курбан-Байрам шагает по стране 9 июля. Мечеть Биробиджана. Фото: t.me/merbirobidzhana

Один из самых почитаемых мусульманами праздник является символом стремления людей милосердию и созиданию. Праздник никогда не проходит незамеченным, в какой бы части страны не находились представители мусульманской общины.

- Соборная мечеть в Биробиджане давно стала центром притяжения для всей мусульманской общины. Особенно важно донести миролюбивый посыл ислама до молодежи и подростков, не окрепших в знаниях о своей религии, - обратился к жителям губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Яркие массовые празднования прошли в ЕАО, Магаданской области. Курбан-Байрам начинается с самого утра. После полного омовения, надев опрятную одежду, все причастные к празднику совершают коллективную молитву – намаз.

Курбан-Байрам шагает по стране 9 июля. Фото: t.me/nemagadan_off

- Отрадно, что мусульманская община города Биробиджана активно участвует в общественной жизни, реализует широкую благотворительную деятельность, уделяет неустанное внимание укреплению семейных ценностей, вносит значительный вклад в поддержание религиозного и межнационального согласия, - поздравил с праздником мэр Биробиджана Максим Семенов.

Праздник традиционно отмечается спустя 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.