15-летний подросток утонул в реке Хурмулинка в Хабаровском крае

Следственный комитет Хабаровского края проверит случай гибели подростка в реке Хурмулинка
Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю
8 июля вечером в Солнечном районе Хабаровского края утонул 15-летний подросток. Это произошло на переходе реки Хурмулинка недалеко от поселка Хурмули. На место выезжал прокурор Солнечного района Иван Рокачев.
- Следственный отдел по городу Амурску проводит проверку по признакам причинения смерти по неосторожности. После ее завершения будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность на данном участке, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
В настоящее время проверка все еще продолжается. Сотрудники опрашивают очевидцев происшествия, восстанавливают обстоятельства случившегося. Следователи выяснят, были ли установлены шлагбаумы и знаки вблизи водоемов, а также как организовывался отдых несовершеннолетних на месте.
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