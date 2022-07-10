Сотрудники МЧС спасли кота в Магадане
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
8 июля в Магадане произошла история спасения кота. Домашний питомец был с хозяевами в Болдыревском сквере. Внезапно животное увидело собак, поэтому сильно перепугалось. Кот убежал от владельцев и забрался на высокое дерево подальше от мохнатой лающей угрозы.
- Он не смог сам слезть с веток. Хозяева пытались помочь питомцу, но не смогли. Им пришлось обратиться за помощью, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
На место прибыли спасатели. Один из сотрудников забрался на дерево. Мужчине удалось снять запуганное животное и спустить его на землю. Кота вернули хозяевам, поэтому история закончилась хорошо.
Напомним, похожий случай произошел в ЕАО, когда кот Степан убежал от хозяйки и не возвращался домой более четырех дней. Снять с дерева питомца помогли спасатели МЧС.
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