Неизвестные похитители украли 10 вазонов с цветами в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

10 вазонов с цветами украли в центре Хабаровска. Кто это сделал, пока неизвестно. Видимо люди захотели высадить себе эти растения, но покупать рассаду не захотели.

В 2022 году в Хабаровске специалисты «Горзеленстроя» высадили более 300 тысяч растений в разных районах города. На прудах живые арки выполнены в виде сердец, а на Комсомольской площади – в виде елочек. На данный момент работа не прекращается, все еще закупаются вазоны и другие конструкции для облагораживания облика города.

- Уважаемые хабаровчане, мы понимаем, что каждому хочется без лишних затрат украсить балкон или дачный участок, но давайте не будем ждать, пока кто-то схватит вас за руку, а сами себе запретим рвать и выкапывать цветы. Искренне надеемся на вашу сознательность! – прокомментировали ситуацию в мэрии Хабаровска.

Пока неизвестные нарушители красоты так и не были найдены, однако теперь к этой проблеме будут относиться еще более бдительно.

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