В Хабаровском крае неправильно построили морг Фото: скриншот из видео

В Хабаровском крае шло строительство патологоанатомического отделения Вяземской центральной районной больницы. Оно продолжалось семь лет с 2014 по 2021 год. Морг должны были сдать в марте прошлого года, однако при проверке выявили множество нарушений, в частности неправильно проведенный водоотвод. Их не заметили заказчики, в том числе на этапе экспертизы проектной документации.

- Были допущены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил. Устранение недостатков возможны при реконструкции системы водоотведения. Стоимость оценивается в 10,7 миллионов рублей, - сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Прокуратура проверила, как в учреждении исполнялась программа «Развитие здравоохранения Хабаровского края».

- Стоимость здание оценивается в более чем 150 млн рублей. его сдали в эксплуатацию в марте 2021 года, однако до настоящего времени по целевому назначению не используется. Установлено, что нарушения в проекте систем водоотведения игнорировались должностными лицами «Службы заказчика Министерства строительства Хабаровского края», никаких мер по корректировке проекта также не принималось, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура передала всю информацию в следственный комитет Следователи завели уголовное дело по признакам халатности, повлекшей крупный ущерб. На данный момент идет проверка, которая обнаружит законность действий уполномоченных лиц. Когда морг все-таки сдадут в эксплуатацию, все еще неизвестно. Если нарушения устранят, то это станет возможным. Дело находится на контроле прокуратуры Хабаровского края и СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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