Хабаровчане узнают, насколько доступен город людям с инвалидностью Фото: Андрей МАЛАХОВ

Не только кафе и магазины смогут найти жители Хабаровска в картах. Сервис Яндекс предоставит информацию о местах, доступных людям с инвалидностью. Такой инструмент появится в Яндекс Картах.

- Одна из проблем, с которой сталкиваются маломобильные люди, — нехватка информации. Если ты планируешь поход в музей или аквапарк, не всегда можно заранее узнать, что там с доступностью. Бывает, что организация прекрасно оснащена: есть и парковка, и пандусы, и автоматические двери — но на ее сайте об этом ни слова. Между тем, для человека на коляске эти сведения значат не меньше, чем часы работы, и важно, чтобы они были на Картах, - сказала Яна Кучина, журналистка, живущая с ДЦП.

Данные смогут добавить все пользователи сервиса. Для этого в карточке организации можно нажать «Исправить неточность» и добавить в разделе «Доступность» информацию о кнопке вызова персонала, лифте, пандусах, автоматической двери и других атрибутах создания комфортной среды. Также информацию дополнить смогут сами владельцы организаций.

- Мы просим пользователей добавлять фотографии, и для каждого фото указываем дату загрузки. Снимки подскажут, как выглядит вход, а дата поможет понять, насколько актуальна информация, — сказал Феликс Каган, руководитель продуктовой команды Яндекс Карт.

Теперь пользователи смогут узнать, оборудовано ли место, куда они собирались, пандусами или лифтами, а также смогут выбрать более комфортное для себя заведение. Доступная среда важна не только людям с инвалидностью, но и всем жителям города. Однако помогать людям в трудной ситуации – главное в этой разработке. У всех жителей города разные возможности, но все достойны комфортной жизни.

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