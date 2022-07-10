На семейную пару из Хабаровского края рухнул потолок Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

8 июля вечером в поселке Хор Хабаровского края обрушился потолок. Это произошло в Доме культуры во время празднования Дня семьи, любви и верности. От случившегося пострадали три человека, в том числе семейная пара, которая тоже посетила мероприятие с другими местными жителями.

- При обрушении потолочной конструкции двое жителей получили травмы. У женщины образовалась гематома, также она получила ушиб. Мужчине рассекло кожу на голове, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура района имени Лазо проводит проверку данного случая. Будет дана оценка действий органом местного самоуправления. Будет понятно, содержалось ли здание Дома культуры в соответствии с действующим законодательством.

- Трем пострадавшим, приглашенным на мероприятие, была оперативно оказана медицинская помощь. В настоящее время их состояние оценивается, как удовлетворительное, - прокомментировали в администрации района имени Лазо.

Напомним, в Хабаровске женщина с 11-летним сыном пожаловались на огромную трещину, которая образовалась на потолке в их квартире. Люди признались, что живут в постоянном страхе, что он рухнет им на головы. Местные жители признались, что у них на крыше уже настоящая яма, которую никто не ремонтирует.

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