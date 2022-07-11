Администрация Комсомольска нарушила бюджетное законодательство Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура проверила работу администрации Комсомольска, после чего установила, что орган власти нарушил бюджетное законодательство. Из местной казны была незаконно выделена субсидия предприятию «Теплоцентраль». Компания имела долги по налогам, сборам и другим обязательным платежам. Все эти причины - весомое основание для отказа в получении льгот.

- Субсидию руководство предприятия использовало не по целевому назначению. В связи с этим виновному лицу назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Один миллион рублей, который был выделен в качестве субсидии, возвращен в бюджет города.

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