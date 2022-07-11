Росгвардейцы почтили память Героев России в Хабаровске и Комсомольске Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Каждый год 9 июля в Хабаровске и Комсомольске сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии чтут память своих сослуживцев - лейтенанта Сергея Орлова и майора Михаила Васянина. Действующие сотрудники ведомств и ветераны подразделений вместе с родными и друзьями погибших устроили минуту молчания в честь героев.

- Причиной смерти двух офицеров стала трагедия 26-летней давности. Она произошла в селе Гехи Чеченской республики, - рассказали в Управлении Федеральной службы войск нацгвардии России по Хабаровскому краю.

Во время боевого задания группа бойцов комсомольского ОМОН под командованием Михаила Васянина вступила в бой с бандитами на окраине Гехи. Когда офицер пытался вывести подчиненных в безопасное место, его смертельно ранили.

Сотрудник СОБР Сергей Орлов также нес службу, когда вместе с отрядом попал в засаду врага. Их заключили в огневое кольцо, где они доблестно держали оборону около шести часов. За это время многие солдаты были тяжело ранены, им нужна была срочная эвакуация. Сергей прикрывал товарищей до конца, пока не получил смертельную рану и не погиб на месте.

Оба офицера посмертно удостоены высшего звания - Герой России.

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