Две раскуроченные машины и четверо пострадавших: жуткая авария случилась в центре Хабаровска

Хабаровчанин без прав устроил страшное ДТП в центре города Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Ранним утром, около 5:00, хабаровчанин за рулем «Тойота Краун Маджеста» ехал по Ленина со стороны Запарина. Так как в это время на дорогах мало машин, водитель вел себя беспечно. На светофоре в районе дома №15 по Ленина он решил проехать на красный сигнал, так как в зоне видимости никаких помех на его пути не было видно. Но внезапно перед авто появилась «Тойота Аква», которая ехала по Калинина со стороны Уссурийского бульвара.

- Оба водителя не успели среагировать на ситуацию. Они врезались на полном ходу, из-за чего обе машины сильно разворотило, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

В аварии пострадали четыре человека. 40-летний водитель за рулем «Тойоты Краун», у которого не оказалось прав, получил небольшие травмы и был направлен на амбулаторное лечение. Три человека, которые ехали в «Тойоте Аква», пострадали куда серьезней. Незначительные ушибы получил только 22-летний водитель. Его пассажиры, женщина 35 и мужчина 36 лет, сильно пострадали. Их на скорой увезли в больницу.

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