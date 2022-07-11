13 июля в Хабаровске начнется суперлуние Фото: Евгений РЕВВА

13 июля хабаровчане увидят суперлуние. Его отчетливо будет видно с набережной Хабаровска.

- Суперлуной называют явление, когда полнолуние совпадает с нахождением Луны в перигее - точке лунной орбиты, наиболее близкой к Земле. В этот период Луна становится примерно на 14% больше для наблюдателя, что почти незаметно невооруженным глазом. Такие явления происходят достаточно часто - три-четыре раза в год, - рассказал Евгений Ревва, астроном из Хабаровска.

Для всех желающих астрономы организуют бесплатное наблюдение. Анонс события можно посмотреть в телеграм-канале Евгения Реввы. На набережной установят телескопы, и все любители космоса смогут увидеть суперлуну вблизи.

Смотреть на явление можно и своими глазами, однако в телескоп можно разглядеть кратеры и моря, а также полный рельеф Луны.

Напомним, прошлый раз хабаровчане видели суперлуние 13 июня. Сотни людей собрались вместе на бесплатный просмотр притягательного небесного объекта.

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