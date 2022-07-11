В Хабаровском крае проходит акция «Вода России» Фото: Правительство Хабаровского края

Экологическая акция «Вода России» проходит в Хабаровском крае. В ней приняли участие волонтеры и активисты со всего региона. Сотрудники районных администраций и неравнодушные люди собрались вместе, чтобы убрать мусор с берегов водоемов края.

За выходные более 50 участников очистили береговую линию Амура в селах Воронежское-2 и Воронежское-3. Им удалось собрать более 10 кубометров мусора с 1,2 километра берега Амура.

- Пока жители края не осознают необходимость убирать за собой, не мусорить в местах отдыха и не устраивать там стихийные свалки, ситуация кардинально не поменяется, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Акция проходит в регионе с 2019 года. За это время участникам удалось очистить более 190 километров береговой линии рек, озер и даже моря. Всего в «Воде России» приняли участие более шести тысяч человек.

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