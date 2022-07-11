Сотрудники МЧС тушат лесные пожары в Аяно-Майском районе Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае продолжают бушевать лесные пожары в Аяно-Майском районе. Чтобы защитить местных жителей, сотрудники МЧС организовали дежурство спасателей из села Ракитное. Сотрудников распределили по Нелькану, Джигде и Аиму. Такая мера поможет оперативно отреагировать в случае возникновения угрозы.

Сотрудники МЧС тушат лесные пожары в Аяно-Майском районе Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Наземное сообщение в этих населенных пунктах отсутствует, поэтому спасателей доставили воздушными судами Ан-74 и Ми-8. Вертолет остался на месте, экипаж проводит разведку с воздуха и определяет самые опасные участки пожаров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники МЧС тушат лесные пожары в Аяно-Майском районе Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кроме того, 9 июля вертолет Ми-8 помогал тушить пожар. 12 тонн огнегасящей жидкости было сброшено с него на огонь в лесах. Ситуация продолжает оставаться на контроле спасателей.

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