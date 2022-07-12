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Общество12 июля 2022 1:04

Мусор из проблемных дворов вывозят каждый день в Хабаровске

Сергей Кравчук рассказал о ситуации с уборкой ТКО в городе
Александра ЯВИЩЕНКО
Мусор из проблемных дворов вывозят каждый день в Хабаровске

Мусор из проблемных дворов вывозят каждый день в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

С 1 июля, после начала работы единого регоператора по вывозу мусора, жители города стали жаловаться на растущие горы отходов в мусорных баках, а потом и вокруг них. Спустя неделю ситуация не улучшилась. На улицах появились новые горы мусора. Тогда мэрия Хабаровска сделала заявление о том, что городские службы помогут регоператору с уборкой, пока тот не скорректирует свою работу.

- Причин скопления мусора несколько. Первая - нехватка водителей. Мы приглашали работников из Комсомольска, чтобы в экстренном порядке решить проблему с забитыми баками. Вторая причина - габаритные мусоровозы, которые не могут подъехать к бакам во дворах. Иногда и сами жители преграждают дорогу технике, паркуя машины на подъезде к мусору, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

После того как в городскую администрацию стали приходить сотни жалоб, местные власти взяли под контроль вопрос по вывозу отходов из ряда проблемных мест. Сейчас там техника работает ежедневно.

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