Первая ипотека для IT-специалистов оформлена в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Хабаровского края получил первый ипотечный кредит по льготной ставке для IT-специалистов. Он оформил заем на сумму 16,8 миллиона рублей.

- Мы делаем все, чтобы привлечь в регион квалифицированных и ценных кадров из IT-отрасли. Наш край был одним из инициаторов, которые на федеральном уровне предложили снизить требования к уровню дохода специалистов для того, чтобы оформить ипотеку, - сказал Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи региона.

Жителям края, работающим в сфере IT, нужно иметь ежемесячный доход от 100 тысяч рублей до вычета налогов, чтобы взять кредит под 5%. Возраст заемщика - от 22 до 45 лет. Первый взнос по льготной ипотеке составляет 15%. Максимальный срок кредитования - 30 лет. Программа действует до 2024 года включительно.

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