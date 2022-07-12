Хабаровчане могут привиться от кори, краснухи и ветрянки

В регионе высокий уровень коллективного иммунитета к краснухе, немного ниже показатель массовой вакцинации от кори. Край полностью обеспечен вакцинами против кори, краснухи, паротита и ветрянки. Все препараты изготавливаются в России.

- Больше 85% жителей края старше семи лет имеют антитела к краснухе в нужном титре. Защитные антитела к кори есть только у 71%. Особенно низкий показатель иммунитета у людей в возрасте 18-35 лет, - сказала Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист МЗРФ по Дальнему Востоку.

Каждый гражданин России в возрасте до 35 лет имеет право на бесплатную прививку от кори, если он не болел этим заболеванием и не проходил вакцинацию раньше. Иммунизация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках Национального календаря прививок.

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