Муниципальный долг Хабаровска составляет 450 миллионов рублей Фото: Администрация Хабаровска

Финансовый департамент представил отчетность за 2022 год об исполнении городского бюджета. За первое полугодие в бюджет города поступило 8,898 миллиарда рублей, из которых 4,066 миллиарда - налоговые доходы, 788 миллионов - не относящиеся к налогам и 4,044 миллиарда - безвозмездные зачисления.

- Каждая копейка важна. Мы должны находить возможности для экономии без ущерба качеству выполняемых работ. Все планы на 2022 год нужно выполнить в полном объеме, - сказал Сергей Кравчук.

В Хабаровске доходы от налогов, по сравнению с прошлым годом, выросли на 10%, что составило 363 миллиона рублей. Большую их часть составили поступления предприятий рыбной промышленности. Платежи по упрощенной системе налогообложения (УСН - прим. ред.) в сумме составили 88 миллионов рублей, что больше на 23%, чем в 2021 году. Прибыль от налогов с патентов выросла на 70 миллионов рублей.

- Муниципальный долг Хабаровска на 1 июля составляет 450 миллионов рублей по бюджетному кредиту. По нему предусмотрена минимальная процентная ставка. Банковских займов у города нет, - рассказали в мэрии Хабаровска.

С начала года финдепартамент проверил проектную документацию, общая сумма которой достигла почти пяти миллионов рублей. После внесения правок городу удалось сэкономить около 165 миллионов.

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