Дарий Тюрин проверил ход ремонта дворов в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Дарий Тюрин, министр ЖКХ края, проверил, как продвигается ремонт дворов в Хабаровске, которые стали участниками нацпрограммы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Уже везде начаты работы, а некоторые территории почти готовы к сдаче. Замечаний к качеству работ министр не высказал, но указал на некоторые недоработки. Особенно это казалось информирования жителей. При проверке территории на Мате Залки оказалось, что подрядчик не установил паспорт объекта.

- Все понимают, что нацпрограмма нужна. Поэтому необходимо взаимодействовать жителям и обслуживающим организациям, чтобы освоить все выделенные деньги в этом году, а в следующем опять получить финансирование и отремонтировать другие дворы, - сказал Дарий Тюрин.

Хабаровский край в сумме получил 1,12 миллиарда рублей на ремонт 160 дворов в 2022 году. Территории для благоустройства выбирали сами жители. Установленный срок сдачи всех объектов - 1 декабря.

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