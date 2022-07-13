Выставка работ художника Рене Магритта пройдет в Хабаровске Фото: Дальневосточный художественный музей

Минкультуры края и Дальневосточный художественный музей организовали выставку работ великого мастера иллюзий Рене Франсуа Гислена Магритта. Она будет проходить в Хабаровске с 12 июля по 11 сентября.

- В коллекции работ художника под названием «Рене Магритт. Вероломство образов» будет представлено 50 уникальных цветных литографий, которые собирали в течение последних нескольких лет из частных коллекций, - рассказали в Дальневосточном художественном музее.

Рене Магритт - один из самых загадочных бельгийских мастеров XX века. Его работы побуждают к размышлению об иррациональном устройстве мироздания, о природе зримого и незримого.

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